6 اختراعاتٍ غريبة ستسهل عليكم الكثير في حياتكم اليومية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الاختراعات الغريبة التي لا يتوقعها أحد، وتحمل في طياتها الكثير من الغرابة. ومؤخراً كشف الكاتب الأمريكي كريستوفر مكفادن في تقرير نشره عبر موقع "انترستنغ انجينيرنغ"، عن مجموعة من هذه الاختراعات، ومنها التالي:

1- قلم الزبدة المستوحى من قلم الغراء

إذا كانت الزبدة باردة فمن الصعب دهن الخبز بها. ولحل هذه المشكلة، قام أحد المخترعين بتحويل قلم الغراء إلى قلم للزبدة.

(Lindsay Contarino/Youtube)

2- ربطة عنق تعمل كعبوة ماء

قام أحد المخترعين بدمج ربطة العنق مع عبوة المياه، وذلك لاستخدامها في حال لم تكن هناك رغبة بإدخال المشروبات إلى المكتب أو إلى أي مكانٍ آخر. فربطة العنق مفيدة جداً، وتحتوي على العبوة بداخلها، ولكن عندما تكون مملوءة لن يكون مظهرها مثل ربطة عنق عادية. لذلك يجب أن تبقيها مخفية إلى حين احتياجك لها.

(أمازون)

3- أنبوب معجون أسنان باتجاهين

عادة ما نرمي أنبوب معجون الأسنان بعد الانتهاء منه. ومع هذا الاختراع، يمكننا استخراج كل المحتوى منه، حيث لن تحتاج إلى الضغط على طرف الأنبوب لاستخراج كامل المعجون.

(Variations on Normal blog)

4- أكياس شفافة توحي بأن شطيرتك متعفنة

غالباً ما يقوم زملاؤك بمشاركتك بطعامك. ومع هذا الاختراع فإنك ستخدعهم، حيث يمكنك وضع الطعام في كيس يوهم الغير أن ما بداخله متعفن، الأمر الذي يوحي للناظر بأن شطيرتك غير صالحة للاكل.

(eBay)

5- محمصة خبز زجاجية

يحب الكثيرون تحميص الخبز، إلا أن ذلك يكون صعباً في الكثير من الأوقات. ولحل هذه المشكلة، هناك اختراع يتمثل بمحمصة خبز زجاجية، حيث يمكنك وضع شريحة من الخبز بين لوحين ساخنين مصنوعين من الزجاج، ويمكنك إيقاف الجهاز وإخراج الخبز المحمص عندما يصل إلى اللون المطلوب.

(ريديت)

6- قفص يحتوي على آلة تقطيع الأوراق

وهو من أفضل الاختراعات التي تحل مشكلتين أو أكثر في الوقت نفسه، حيث يجمع بين الحاجة إلى تقطيع الوثائق القديمة وتوفير فراش جيد لحيواناتك الأليفة من القوارض.

وبذلك، فإنّ هذا الاختراع يوفر عليك المال الذي ستنفقه على المنتجات التجارية المخصصة لاستخدامها كفراش لحيوانك، ويساعدك أيضاً على إعادة تدوير الورق.

(Grace Poulsen/Pinterest)

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