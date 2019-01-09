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فرنسا.. عملية انقاذ مذهلة بطائرة هليكوبتر (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

تمكنت مروحية تابعة للشرطة الفرنسية من الطيران على ارتفاع 7000 قدم فوق سفح جبل أثناء عاصفة ثلجية ، في محاولة لإنقاذ متسابق مصاب. الطيار هبط جزئيا على سفح جبل شديد الانحدار في جبال الألب الفرنسية  على مقدمة الطائرة دون أن يوقفها على بعد بوصات قليلة من الثلج ، خلال عملية إنقاذ درامية للمتزلج المصاب.

عملية الإنقاذ المذهلة تمت أثناء رحلة تجول للتزلج على متن قطار Anterne ، في سلسلة جبال Giffre massif في منطقة Haute-Savoie في جبال الألب في شرق فرنسا. 

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