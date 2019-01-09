سيارة الإسعاف تتحول لغرفة ولادة مرتين بلبنان بسبب "نورما"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تسببت العاصفة الثلجية نورما التي تضرب لبنان والمناطق المجاورة بالعديد من الحوادث الفريدة حيث تتحول سيارة اسعاف الصليب الأحمر اللبناني لغرفة ولادة عاجلة .

فقد تناقل رواد مواقع التواصل خبر إنقاذ سيدة حامل كانت محاصرة داخل منزلها في بلدة فنيدق بسبب العاصفة الثلجية نورما، حيث تمكن المسعفون من اتمام عملية الولادة بنجاح داخل سيارة الصليب الأحمر التي تعذّر وصولها الى أي مستشفى بسبب كثافة الثلوج.

ونقلت الأم ومولودتها لاحقا إلى مستشفى لتلقي الرعاية وهما بصحة جيدة.

وفي حادثة رديفة أيضاً وضعت إمرأة طفلها داخل سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني أثناء إخلائها من وادي خالد، وتمكنت كذلك عناصر الصليب الأحمر من مساعدة الحامل على الولادة.

و اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد اشتداد العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي اللبنانية حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الجبلية وسط هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق وثلوج على المرتفعات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق حالة الجو القاسية التي تعيشها المنطقة، إذ طالب الناشطون الأجهزة المعنية بالتدخل لإجلاء جميع السكان العالقين.

وكان الصليب الأحمر قد تمكن من إجلاء قاطني أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة السماقية الحدودية، والذي يضم أكثر من مئة عائلة سورية، أي ما يزيد عن 500 شخص، اجتاحت سيول مياه النهر الكبير خيامهم وخربتها..

مصدر الصورة : بي بي سي

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