ملياردير ياباني يحقق رقماً قياسياً بتغريدة على "تويتر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كسر الملياردير الياباني يو ساكو مايزاوا الرقم القياسي لاكثر التغريدات انتشارا على موقع تويتر، عندما وعد يوم السبت الماضي بتقديم مكافأة تقترب من مليون دولار لمئة شخص مقابل إعادة تغريداته .

وفي غضون 48 ساعة، تمت إعادة تغريدات يوساكو مايزاوا ، نحو 5.6 ملايين مرة ، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ موقع "تويتر".

ووعد مايزاوا في التغريدة بدفع 100 مليون ين ياباني (ما يقارب 925 ألف دولار أميركي) لمائة شخص، بواقع مليون ين ياباني لكل متابع يتم اختيارهم عشوائياً ممن أعادوا نشر التغريدة.

وعقب ذلك، حققت التغريدة رقماً قياسياً بإعادة التغريد، متفوقة على تغريدة المراهق الأمريكي كارتر ويلكنسون في عام 2017، الذي طلب المساعدة من متابعيه على «تويتر» للحصول على دجاج مجاني لمدة عام من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ويندي.

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