حاول سرقة هاتفها فانهالت عليه باللكمات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت فتاة برازيلية تدعى بوليانا فيانا من التصدي لرجل حاول سرقة هاتفها في حي جارباغوا بـ ريو دي جينيرو، وقد لقنته درساً لن ينساه أبداً.

وفي التفاصيل، فإنّ "فيانا (26 عاماً) وأثناء انتظارها تاكسي من شركة أوبر، اقترب منها شخص مجهول وقال لها: أعطيني هاتفك الجوال، لا تحاولي المقاومة فأنا مسلح. إلّا أن الشابة أطاحت به أرضاً، حيث وجهت إليه مجموعة من اللكمات القاسية، وانهالت عليه بالضرب". وبعد ذلك، قالت له: "والآن.. فلننتظر الشرطة".

إلى ذلك، فقد نشرت دانا بوس، المقاتلة الأسطورة في الفنون القتالية، صورة على موقع "انستغرام" لرجل تظهر على وجهه آثار إصابات بليغة، وأرفقتها بتعليق قائلةً: "على اليسار صورة لإحدى مقاتلاتنا في رياضة الفنون القتالية، وعلى اليمين شاب أراد سرقتها".

(الشابة بوليانا فيانا)

مصدر الصور: polskatimes

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