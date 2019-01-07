صديقة رونالدو ترتدي الحجاب وتحصد مليون إعجاب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصدت صورة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي ظهرت فيها مرتدية الحجاب وقفطاناً مغربياً، أكثر من مليون إعجاباً في فترة قصيرة.

وكانت رودريغيز، وهي عارضة إسبانية حسناء، نشرت صورتها عبر حسابها على "انستغرام"، وأرفقتها بتعليق بالعربية جاء فيه: "شكراً على حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم الكبيرة وجعل زيارتنا زيارة لا تنسى. شكراً دبي".

وبلغ عدد متابعي رودريغيز على "انستغرام" أكثر من 8 مليون شخص، فيما كانت أبرز الإعجابات على الصورة لمتابعين عرب.

وكانت عارضة الأزياء ارتبطت بنجم يوفنتوس الإيطالي نهاية العام 2016 وأنجبت منه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مولودها الأول والرابع لرونالدو، والأخي أب لـ3 أطفال آخرين من علاقات سابقة.

وكان رونالدو حاز على جائزة أفضل لاعب لعام 2018، وجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم مؤخراً في دبي. وخلال تواجده هناك، قام رونالدو بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي وثقت زيارته للمدينة.

مصدر الصورة: انستغرام

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