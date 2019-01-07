تعرفوا إلى أخطر 4 شركات طيران في العام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "إيرلانيز ريتينغ" المتخصص بقطاع الطيران عن قائمة بأخطر شركات الطيران خلال العام الجاري بناءً على معايير عديدة، تتمثل بالحصول على الاعتماد من قبل المنظمات الدولية وعمليات التدقيق إلى جانب عدد الحوادث، ومدى اتباعها لمعايير وأنظمة السلامة في قطاع النقل الجوي، فضلاً عن عمر الأسطول.

ولفت الموقع إلى أنّ "الشركات الأقل أماناً حصلت على نجمة واحدة أو نجمتين فقط من أصل 7 نجوم، تم وفقها تصنيف المئات من الناقلات الجوية"، موضحاً أن "التصنيف بالنسبة للشركات الخطرة يعتمد على المؤشرات الأقل نوعية في معايير صناعة الطيران، بالإضافة إلى عوامل أخرى".

ووفقا لشبكة سلامة الطيران، فقد شهد قطاع النقل الجوي 15 حادثاً مميتاً للطائرات خلال العام الماضي أسفر عن 556 حالة وفاة. ورغم ذلك، فقد كان العام 2018، واحداً من أكثر الأعوام أماناً على الإطلاق بالنسبة للطيران التجاري رغم بعض الحوادث.

وإليكم القائمة بأخطر شركات الطيران للعام 2019

أخطر شركات الطيران للعام 2019 الشركة تفاصيل عنها Kam Air شركة أفعانية انطلقت أولى رحلاتها عام 2003 تريجانا مقرها في مطار سوكارنو هاتا الدولي - أندونيسيا Nok Air وهي شركة تايلاندية وحصلت على تصنيف نجمتين Tara Ait وهي شركة نيبالية وحصلت على تصنيف نجمتين

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