قوالب حلوى بأشكالٍ لن تخطر على البال.. كأنها حقيقية! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شيء يضاهي روعة الإبداع والإبتكار في العمل، حيث يتحقق الجديد الذي لم يكن يتوقعه أحد. الأمر هذا ينطبق فعلاً على الشابة جيس ليونغ، التي تصنع الحلويات المذهلة بطريقة لا تخطر على البال.

فقد نشر موقع "thisisinsider" مقطع فيديو من داخل متجر ليونغ. هناك ترى قوالب حلوى على شكلٍ شاحنات، وأخرى على شكل كنبة، وبعضها على شكل حقائب نسائية. إلّا أن الملفت في الأمر هو أنّه لا يستطيع أحدٌ تفرقة هذه الحلوى عن شكل الشيء الحقيقي الذي صنعت على شاكلته، لأنّها مثله تماماً.

وبحسب الموقع، فإنّ "ليونغ بدأت بصناعة أول قالب حلوى منذ 15 عاماً. وفي العام 2013، سألها أصدقاؤها عمّا إذا كانت تستطيع صنع قالب من سيارة لعبة. وعليه، فقد حصل ذلك حيثُ ابتكرت قالب حلوى على شكل شاحنة".

وبسبب إنجازاتها وابتكاراتها على هذا الصعيد، نالت ليونغ جائزتين ذهبيتين في العام 2015 في مهرجان "كعكة الحلوى" الدولي في برمنغهام، كما نالت جائزة "Best of Show".

وحالياً، تعمد ليونغ إلى تعليم الآخرين كيفية تصميم قوالب الحلوى والرائعة، لإنتاج أشكالٍ جديدة مطابقة للحقيقة.

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