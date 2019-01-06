دراسة حول تأثير ألعاب الفيديو تدحض سابقاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

على عكس ما هو شائع عن ألعاب الفيديو وان استخدامها من قبل الاطفال والمراهقين مضيعة للوقت وقد يضر بصحتهم العقلية، أفادت دراسة قام بها علماء من كندا والصين حول تأثيرات ألعاب الفيديو على الدماغ، أنها تجعل الأولاد أكثر ذكاء.

وأشارت الدراسة نفسها الى أن ألعاب الفيديو تطور قدرة الأعصاب على نقل الإشارات بين الدماغ و باقي أعضاء الجسم، كما أنها تساهم في الرفع من سرعة ردة الفعل والتجاوب مع المحيط.

وجاءت نتائج الدراسة التي أجريت على 27 شابا ذكورا وإناث من الذين يجيدون ألعاب الفيديو، وبين 30 شابا وشابة من الذين لا يتقنون الأمر، أن هذه الألعاب تجعل الإنسان أكثر ذكاء، على عكس ما هو شائع كونها مضيعة للوقت وتتسبب في تدهور قدراتنا العقلية لأطفالنا ولأولادنا.

وقارن العلماء في هذه الدراسة بين المجموعتين، وتوصلوا إلى أن معدلات نشاط الدماغ للمجموعة الأولى كانت أعلى من المجموعة الثانية، كما توصلوا إلى أن الفئة الأولى كانت قدراتهم على ربط الأحداث أسرع من الفئة الثانية.

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