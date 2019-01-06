حامل تطلب الطلاق من زوجها بسبب إسم مولودتهما المنتظرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا حصر للمشاكل التي تنشب بين الزوجين وتصل بعلاقتهما الى طريق مسدود، بعضها مادي والآخر معنوي، إلا أن سببا شديد الغرابة دفع بسيدة الى اتخاذ قرار الإنفصال عن زوجها في السنة الأولى من زواجها.

فقد روت سيدة حامل، على موقع Reddit، تفاصيل عزمها على اتخاذ قرار طلب الطلاق من زوجها بسبب إسم مولودتهما المنتظرة.

ولفتت المرأة، البالغة من العمر 23 عاماً، الى أنها حامل في الشهر السابع بطفلتهما الأولى، وأنها تواجه المشاكل مع زوجها بسبب عدم قدرتهما على الاتفاق على إسم لابنتهما المنتظرة، علماً أنهما سبق واتفقا على أن يقوم الزوج باختيار إسم طفلتهما الأولى في حين تقوم هي باختيار إسم الطفل الثاني.

وشدّدت المرأة على أنها تشعر بالحزن الشديد بسبب الإسم الذي اختاره زوجها، عمره 24 عاماً، وإصراره عليه، موضحة أنه اختار تسمية ابنتهما على إسم حبيبته السابقة التي "أحبها كثيراً"، ومشيرة الى أن الطلاق قد يكون الحل الأنسب.

وقالت المرأة الحامل، إن حبيبة زوجها السابقة تسببت بالكثير من المشاكل لهما في بداية علاقتهما، إلا أن الوضع قد تغيّر بعدما انتقلت للعيش في مكان آخر.

واللافت أن منشور المرأة، التي تبحث عن نصيحة، لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين، إذ اعتبر قسم كبير منهم أن قرارها غير مقبول. وفقا لموقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

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