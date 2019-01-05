7 صور رائعة للفيلة الصغيرة.. حكاية براءة وجمال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم أنّ الفيلة هي الحيوانات البرية الأضخم على الكوكب، إلّا أنّ ذلك لا يمنعها من أن تكون رائعة وحسّاسة ولطيفة. فالحيوانات كما البشر لديها مشاعر وتعبر عنها بطريقتها. ولذلك، فإنّ الفيل هو مخلوق مخلص بشدة لعشيرته وتربطه بها علاقة حب وطيدة.

ومن هذا المنطق، فإنّ هناك مجموعة من الصور التي تعكس جانباً رائعاً من حياة الفيلة، لاسيما الصغار منها. إنّها صور معبّرة وتحمل حكاية حُلوة.

الحبّ بأبهى صورة



اللعب مع الحيوانات.. إنها البراءة

الطفل يلحق أمّه.. ولو تحت الماء

الفيل الصغير المشاغب

الإختباء من الكاميرا

الفيل الجميل في صورة رائعة

اللعب في الماء.. لحظات ولا أجمل

مصدر الصور: goodfullness

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