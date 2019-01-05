لا تُفسدي إطلالتك في يوم زفافك بهذه المستحضرات التجميلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مكياج العروس معرّض للزوال اذ يجب عليك الاهتمام بـ كريم الأساس وتجنّب بعض المستحضرات التي تؤذي بشرتك واطلالتك بهذا اليوم.

إليك هذه المستحضرات الثلاثة التي يجب تجنّبها في مكياج العروس:

- كريم الأساس أو البودرة مع الواقي من الشمس

المكوّنات الواقية من الشمس في البودرة والفاونديشن يمكن أن تعكس الضوء عند التقاط صور في أماكن مغلقة باستخدام الفلاش، ممّا يُظهر بقعاً على جلدك (المرطّبات التي تحتوي عامل حماية SPF ليست بمشكلة عندما تُغطّى بـ الفاونديشن).

ابقِ آمنة بتجنب المكياج المتضمّن واقياً من الشمس (إذا كان حفل الزفاف في مكان مغلق)، أو إذا رغبت في استخدام صيغة مفضّلة لديك، وتحتوي على واقٍ من الشمس. اذكري هذا للمصوّر لمعرفة ما يقول. فقد يتمكّن من التقاط صورة تجريبية و/ أو تعديل نوع الفلاش المستخدم في الداخل. أما إذا كان الزفاف في الهواء الطلق، ومعظم الصور ستلتقط في الضوء الطبيعي، فيجب أن تكوني قادرة على وضع أيّ مكياج بعامل حماية من الشمس SPF من دون أيّ مشاكل. وفقا لموقع "sayidaty"

- قلم العين

قد يدوم قلم العين المعتاد طوال اليوم في ظلّ الظروف العادية. ولكن الرقص والبكاء والتقبيل أمور تتطلّب اختيار صيغة فائقة البقاء، مثل القلم السائل، أو الأي لاينر "الكيك"، فهو المفتاح لجعل عينيك تبرز في الصور. لذلك، أنت لا تريدين زواله، بالتأكيد.

-أحمر الشفاه اللامع والسائل Gloss Liquid

لا يدوم هذا المستحضر لوقت الطويل، وهو غير مناسب للتقبيل (لزج!)، ويُمكن بسهولة أن يتلطّخ أو أن ينتقل إلى خدّك أو الشعر، إن علقت خصلة شعر به. إن أردت لمعاناً على شفتيك، قومي بتطبيق لون طويل البقاء مع التربيت بمرهم أو غلوس، في الوسط. فهذا يُضيف وهماً بامتلاءٍ أكبر، مع تقليل اللزوجة. وقد يكون عليك العثور على أحمر شفاه طويل البقاء ذي لمسة لامعة أو "ساتانية".

إقرأ أيضا:

بخطواتٍ بسيطة.. هكذا تحصلين على مكياج صباحي ناعم