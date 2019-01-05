خطأ يُكسب رجلاً 48 سواراً من الألماس.. ماذا فعله بهم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقى رجلٌ من ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن طريق الخطأ طرداً بريدياً يحتوي على 48 سواراً من الماس، الامر الذي أصابه بحالٍ من الصدمة.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "إم إس إن" الالكتروني، فإنّ "ديل ديكرسون طلب عبر موقع شبكة "أنليميتد" الالكتروني، سواراً من الماس لا تتجاوز قيمته 2000 دولار، ليقدمه كهدية لزوجته في عيد ميلادها".

ولفت الموقع إلى أنّه "لم يكن في حسبان الرجل أن يصله طرد خاطئ إليه يحتوي على عشرات الأساور الماسية تبلغ قيمتها قرابة 100 ألف دولار أمريكي". وعلى الأثر، أبلغ ديكرسون الشركة بهذا الخطأ، معرباً عن رغبته في إعادته.

وفعلاً، أعاد ديكرسون 47 سواراً، إلّا أن الشركة أرسلت إليه طرداً آخراً يحوي على زوج من الأقراط المرصعة بالماس أرسلتها شركة المجوهرات له كمكافأة على أمانته.

مصدر الصورة: baocalitoday

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