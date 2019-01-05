المرأة الفرس.. ترتدي فستان العرس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ثمة فرق بين التلاعب بالصور والتقاط صور جميلة.. ليس هذا فحسب، بل الفرق شاسع جدا عندما يكون المصور محترفا.

المرأة الفرس صورة حقيقية لم يتم التلاعب بها ولا تعديلها بواسطة برنامج الفوتوشوب الشهير، كما فعلت العديد من الصحف في مسح أو تعديل أو صور لرؤساء أو شخصيات شهيرة.

في لقطة المرأة الفرس، لم يلجأ المصور إلى أي خداع أو تعديل الصورة، بل كان في وضع مناسب لالتقاط الصورة المميزة، ويقدم للمرء حالة أو ظاهرة نفسية يطلق عليها اسم "باريدوليا".

و"باريدوليا" هي الظاهرة التي يستجيب فيها العقل البشري لمحفز عشوائي لإدراك نمط مألوف على الرغم من أنه لا يوجد شيء.

ومن الأمثلة على الباريدوليا ظاهرة شهيرة سمع عنها الكثيرون وهي القول برؤية وجه رئيس أو شخص ما على القمر.

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مصدر الصور: موقع "thesun"