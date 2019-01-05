أجمل 10 قصور ملكية مسموح لك زيارتها

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بعض قصور الملوك والأباطرة في العصور السابقة لازالت قائمة حتى الآن وتحتفظ بجمالها ومعمارها، بل وأصبحت من بين المعالم الأكثر شهرة في العالم. وهذه الصور لأفضل 10 قصور ملكية هي الأكثر جمالا والتي تستقبل الكثير من الزوار من الأشخاص العاديين.

1. قصر بينا، البرتغال



هو قصر رومانسي في البرتغال، الذي بني في عام 1842 من قبل الملك فرديناند الثاني، وبني على أنقاض دير دمر بشدة في زلزال لشبونة العظمى عام 1755، ويعتبر من المعالم الأكثر زيارة في البرتغال.

2. قصر ميسور، الهند

يعرف أيضا باسم قصر أمبا فيلاس، و يقع في مدينة ميسور في جنوب الهند، ويضم أيضا قاعتين دائريتين (قاعة اجتماعات احتفالية في البلاط الملكي). ويشار إلى ميسور عادة باسم مدينة القصور.

3. قصر شونبرون، النمسا

قصر شونبرون هو قصر صخري سابق في منطقة الروكوكو في منطقة فيينا بالنمسا. تم بناء القصر بين عامي 1696 و1712 بناء على طلب الإمبراطور ليوبولد، وتضم حديقة القصر معالم سياحية الحديقة الخاصة، و أقدم حديقة حيوان في العالم.

4. القصر الصيفي، الصين

هو قصر في مدينة بكين بالصين، يحتل مساحة 2.9 كيلومتر مربع، كان يستخدم كمسكن صيفي من قبل الحكام الإمبرياليين الصينيين كملاذ من “المدينة المحرمة، تم تجديد بعض الحدائق به وتوسعها كبحيرة كونمينغ لتكون مثل البحيرة الغربية في هانغتشو.

5. قصر فرساي، فرنسا



قصر فرساي هو قصر ملكي في فرساي في منطقة “إيل دو فرانس” الفرنسية. كان فرساي أصلا سكن للصيد، و بناه لويس الثالث عشر عام 1624، وأصبح الآن هو معلم جذب سياحي ذو شعبية واسعة ومؤخرا تم افتتاحه كمتحف.

6. قصر دي تشامبورد فرنسا

القصر الملكي دي تشامبورد، الذي يقع في تشامبورد بفرنسا، وهو واحد من أكثر المقصور تميزا في العالم بسبب بنيته الفريدة من نوعها في عصر النهضة الفرنسية التي تمزج بين أشكال القرون الوسطى الفرنسية التقليدية مع بنية عصر النهضة الكلاسيكية.

7. قصر باكنجهام، بريطانيا

المعروف باسم بيت باكنجهام وهو مقر الإقامة والعمل الرئيسي للعاهل البريطاني، ويقع القصر في مدينة وستمنستر، ويضم مكانا لإقامة المناسبات الحكومية والضيافة الملكية، كما توجد به 775 غرفة، وحديقة كبيرة تعد أكبر حديقة خاصة في لندن.

8. قصر الحمراء، إسبانيا

وهو قصر وحصن يوجد في غرناطة بالأندلس في إسبانيا، وقد تم بناؤه في الأصل كقلعة في عام 889 لأمير المسلمين السابقين في إسبانيا، واستخدم بعض الحكام المسيحيين بعض أجزاء منه فيما بعد. و يأتي الزوار إلى غرناطة فقط لرؤية قصر الحمراء.

9. قصر بوتالا- الصين

يقع قصر بوتالا في منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين، ويرتفع قصر بوتالا أكثر من 3700 متر عن سطح البحر، وهو أكبر مبنى ضخم في جميع أنحاء التبت.

10. قصر المدينة المحرمة- الصين

واحد من القصور الملكية الأكثر جمالا، ويقع القصر الإمبراطوري بالمدينة المحرمة في وسط العاصمة الصينية بكين، ويضم متحف القصر 980 مبنى ويمتد القصر على مساحة 720.000 متر مربع.

مصدر الصور : QallwDalldotcom

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