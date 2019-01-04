متحف اللوفر يسجل أعلى رقم قياسي لزواره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ساهم فيديو لأغنية من أداء بيونسيه وزوجها جاي زي، جرى تصويره في متحف اللوفر في باريس، الخميس، بزيادة أعداد زواره إلى رقم قياسي بلغ 10.2 مليون زائر العام الماضي، وهو أعلى عدد يسجله أي متحف في التاريخ.

وحقق توافد السياح إلى باريس، زيادة بنسبة 25% للمتحف، في عدد الزوار في العام السابق، في ظل تراجع السياحة في أعقاب مقتل 130 شخصاً على يد إرهابيين في العاصمة الفرنسية في نوفمبر 2015.

وعبّرت إدارة متحف اللوفر عن ساعدتها بالاستجابة التي حققها الفيديو الخاص بأغنية "أيبيس تي" الذي وصل إلى 150 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، لبيونسيه وزوجها جاي زي، اللذين ظهرا خلاله أمام لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دي ميلو وأعمال فنية شهيرة أخرى.

وعام 2012، كان الرقم القياسي السابق لزوار متحف اللوفر 9.7 مليون زائر، عندما افتتح المتحف قسم الفنون الإسلامية وأقام معارض لأعمال ليوناردو دا فينشي ورافاييل.

وثلاثة أرباع زائري المتحف من الأجانب، ومن بينهم 1.5 مليون سائح أمريكي، ومليون سائح صيني.

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