إذا أردتم تربية حيوان عليكم بالحذر.. فقد يهدد حياتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يحرص عدد لا بأس به من الناس على تربية حيوانات أليفة داخل منازلهم ، وتحظى هذه الكائنات الوديعة بعطف كبير ، لاسيما من قبل الصغار، لكن خبراء الصحة ينبهون إلى احتمال نقلها لكثير من الأمراض .

بحسب المختصين فإن ستين في المئة من الأمراض المعدية للبشر تعود إلى أصل حيواني ، كما أن شخصاً واحداً من أصل كل ثلاثةِ اشخاص في العالم يصاب كل سنة بمرض ٍ معد بسبب الحيوانات.

وتنتقل بعض أنواع العدوى مثل الفطريات عن طريق ملامسة القطط والكلاب ، أما داء السُعار الذي ينتقل من الكلاب فيُعرض حياة المصابين للخطر .

ويقتل هذا الداء 55 ألف شخص كل سنة .

ويلجأ نحو 15 مليون شخص في العالم إلى أخذ لقاحاتٍ من باب الوقاية إثر تعرضهم لعضات حيوانية ، ولتفادي هذه المتاعب الصحية الكبيرة ، يتوجب على من يقومون بتربية الحيوانات أن يأخذوها إلى الطبيب البيطري وإخضاعها للفحوص بمجرد ظهور أعراض غير عادية .

وخلال العام الجاري ، اكتشف العلماء 47 نوعاً من الفيروسات القابلة للانتقال عن طريق العدوى .

وينصح الأطباء بالانتباه إلى الأطفال أثناء لعبهم بجانب الحيوانات ، ويوصون أيضاً بالحرص على النظافة في الأماكن التي ترتادها الحيوانات أو تعيش بها.

وإلى جانب هذه الأمراض المعدية، تؤدي تربية الحيوانات في المنزل إلى حصول إصابات خطيرة في بعض الأحيان من جراء عضات الكلاب وخدوش القطط الهائجة.



اقرا ايضا

الصين تدخل عام 2019 بسبق عملي وهو "استنساخ القطط"