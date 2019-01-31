"نايكي" تتعرض لحملة بعد الإساءة للفظ الجلالة.. فكيف ردت؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتعرض شركة "نايكي" العالمية لحملةٍ كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تطالب بسحب الشركة لحذاء "إير ماكس 270" من الأسواق، لوجود رسمٍ عليه، شبيه بلفظ الجلالة "الله" في اللغة العربية.

واستطاعت هذه الحملة جمع 16 ألف توقيع حتى الآن في اطار عريضة رقمية تطالب بسحب الحذاء. وبحسب القائمين، فإنّهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص. ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فإنّ "الناشطة في الحملة سايكا نورين، دعت إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل العبارة في كافة دول العالم".

وعلى الأثر، خرجت "نايكي" لتوضح الأمر، مؤكدةً أنّ "أن اللوغو الذي أثار جدلاً ليس سوى اختصار وتجسيد لعبارة "Air Max"، أي العلامة التجارية لحذاء "إير ماركس".

وفي بيانها، نفت الشركة "وجود أي إساءة للذات الإلهية في منتجاتها"، مشددة على "احترامها لجميع الأديان، كما تأخذ المخاوف المعبر عنها في هذا الشأن على محمل الجد".

(اير ماكس - 270 bloomberg)

(bloomberg)

مصدر الصورة: MyMonkeySticker

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