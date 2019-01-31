الكلبة "نايا".. أمينة مكتبة في مدرسة فرنسية! (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت إدارة مدرسة "ليسيه آغريكول دي فالدووي" الزراعية إلى توظيف كلبةٍ تدعى "نايا"، لتكون أمينة مكتبة فيها.

ووفقاً لموقع "لو فيغارو" الفرنسي، فإنّ "وجود الكلبة داخل المدرسة هو ضمن مشروعها التربوي، وهي من الوحيدة من بين الحيوانات الأليفة الموجودة في فرنسا داخل المدارس".

وأوضح الموقع أنّه "تم توظيف الكلبة في شهر كانون الثاني 2019، ويزورها الطلاب يومياً لمشاركتها في الأبحاث والنشاطات الصفية".

ومن جهتها، لفتت أمينة المكتبة إليزابيث ماثيو إلى أنّها "تعرّفت إلى كلبة من نوع Golden Retriever في جامعة Sciences Po Lille وأصبحت مع الوقت مدللة المؤسسة".

وقالت: "أردت أن أكرّر التجربة نفسها مع نايا في المدرسة الثانوية"، موضحة أنّ "الهدف من هذه الفكرة هو السماح للطلاب بإنشاء رابط بينهم وبين الكلبة، بدلاً من أن يقضوا أوقاتهم على هواتفهم المحمولة".

مصدر الصورة: لو فيغارو

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