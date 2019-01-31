إليكم الثمرة الأغلى عالمياً.. سعرها ألف دولار!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام متجر "بلازا آسيا" في جزيرة جاوة الغربية بأندونيسيا، بعرض نوعٍ نادر من فاكهة الدوريان للبيع، بسعرٍ بلغ ألف دولار للثمرة الواحدة.

وتحظى الدوريان بشهرة واسعة في جنوب شرقي آسيا، ويعود سبب ارتفاع سعر الثمرة المطروحة في المتجر الأندونيسي، إلى أنّها نوع نادر من فاكهة الدوريان المهجّن بين عدّة أنواع عالية الجودة.

وتتميز ثمرة الدوريان برائحتها الكريهة جداً، فيما ينتج منها 20 حبّة فقط كلّ 3 سنوات. كذلك، فإنّ طعمه قريب إلى زبدة الفول السوداني، في حين أنّ الدوريان في أندونيسيا شكله دائري ويختلف عن مثيله في أي منطقة أخرى.

وأثار أمر المتجر ضجّة بين أوساط السكان في جزيرة جاوة، حيث بادر الكثيرون منهم الى التقاط صورة تذكارية مع هذه الفاكهة التي تمّ عرض 4 حباتٍ منها فقط، واصفين إياها بأنها "أغلى ثمرة فاكهة في العالم". وحتى الآن، كشفت المعلومات أنّه تمّ بيع ثمرتين فقط.

مصدر الصورة: انستغرام

للمزيد:

الأمطار تفضح خطة لصوص كانوا ينوون سرقة بنك في ميامي.. كيف؟