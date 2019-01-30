"ملاك حارس".. كلب بالصين يرشد الاسعاف على موقع صاحبه المريض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات إعلام صينية )

أثبت كلب أنه حقاً الصديق الأول والأوفى للإنسان في واقعة حدثت في الصين ذاع صيتها في العالم بأكمله .

صاحب الكلب الذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ " الملاك الحارس " سقط مغشيا عليه على الأرض في زقاق صغير، واتصل الحاضرون لطلب المساعدة، في الوقت الذي ذهب فيه كلبه إلى الشارع الرئيس لينتظر سيارة الإسعاف.

الحادث وقع في منطقة يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين، وبعد أن اتصل الشهود بسيارة الإسعاف، خرج الكلب إلى الشارع العام لينتظرها، سار الكلب أمام السيارة حال وصولها ليدلها على طريق صاحبه المريض.



وسجلت الكاميرا المثبتة في سيارة الإسعاف مقطع فيديو يظهر الحادثة ووفاء الكلب لصاحبه.

وقال الطبيب الذي أشرف على علاج صاحب الكلب إن الرجل فقد وعيه بسبب تناوله كمية كبيرة من الكحول.



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