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أكثر من ألفي إجابة على سؤال "ما اجمل شي عندك في الدنيا"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة  

ما الشيء الذي إذا ما امتلكته ، امتلكت السعادة ، به حياتك تكتمل ؟ وتعيش في رخاء واستقرار ؟ سؤال تفاعلي جديد طرح عبر البث المباشر مع مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير من وحي هاشاغ كان منتشراً على مواقع التواصل الاجتماعي ، فكان السؤال الرئيس " ما اجمل شي عندك في الدنيا ؟ " . 

البث حظي بتفاعل كبير على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فقذ تمت مشاهدته من قبل أكثر من 50 ألف متابع ، وجمع أكثر من ألف إعجاب وعلق عليه أكثر من ألفي شخص . 

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التعيقات بطبيعة الحال جاءت متابينة 

Moslih Elhadioui  يرى بأن للمال أهمية كبرى قال " اجمل شيء في الدنيا بالنسبة لي هي ان يكون جيبي ممتلئا بالمال وفقط .. اما الباقي فمجرد روايات فارغة المضمون."

أما Saoud Shashaa ·فعلق بالقول "  اجمل شيئ الصحه و الزوجه الصالحه والابناء وهذا الله رزقنا به"

بينما أمين سالم من ليبيا فعلق " ..اغلى شي هو العطاء في العمل في الحب ...حب الناس شي جميل ..بالكلمه الطيبه والابتسامه تكسب حب الناس"

أما سامية من تونس فالعائلة عندها هي رقم واحد " Soumaya Elakid Ep Hajji" اغلى شي امي واخواتي وزوجي وابنائي"

و عبد الله احمد من السودان علق " اغلا شي عندي الوطن العزيز"

وعلق Faisal Brij  بأن الحب هو الأفضل ،وقال " أهم شى بالدنيا هو الحب..هو ذلك الشعور الخفى الذى يتجول فى كل مكان ويطوف الدنيا بحثا
عن فرصتة المنتظرة ليداعب الأحساس الصادق . عندما نحب بصدق ، نحب الله ، ونحب البشر ."

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