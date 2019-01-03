قريباً.. تطبيقٌ باسم الأسطورة مايكل شوماخر تكريماً له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم أسرة "أسطورة فيراري" وبطل العالم 7 مرات في سباقات "فورمولا 1" مايكل شوماخر، اطلاق تطبيق الكتروني رسمي يحمل اسمه، وذلك لتمكين جمهوره من متابعة كل ما حققه من نجاحات على الصعيد المهني. إلى جانب ذلك، فقد استحدثت المؤسسة التي تحمل اسمه متحفاً افتراضياً خاصاً.

ولفتت الأسرة في بيان إلى أنّ "هذا التطبيق هو علامة أخرى في جهودها لتكريمه والاحتفاء بجمهوره من خلال الاحتفال بإنجازاته". وقالت: "من حق مايكل أن يكون فخوراً بما حققه، وكذلك نحن. نريد أن نخلد اسمه ونحتفل بانتصاراته وإنجازاته ولحظات تتويجه".

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إلى ذلك، أكّدت الأسرة أنّ "شوماخر يحظى برعاية فائقة في وقت يستعد فيه للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين. ولم يظهر شوماخر، الذي اعتزل في 2012، علانية منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية منذ خمسة أعوام، وهو الآن يتلقى الرعاية في منزله في سويسرا".

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