سيدة هندية تنجب في عمر الـ65 بعد حمل طبيعي.. (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ولادة أذهلت الأطباء والعالم في سابقة لا تشبه إلا المعجزات ، فقد أصبحت امرأة هندية أمّا للمرة الثانية بعد أن أنجبت طفلا وهي في الـ 65 من العمر.

ولفتت هذه المرأة انتباه الأطباء ووسائل الإعلام كونها أول امرأة تستطيع إنجاب طفل سليم في هذا العمر، دون اللجوء إلى التلقيح الصناعي، أو وسائل الحمل المساعدة الأخرى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زوج المرأة المذكورة يبلغ من العمر 80 عاما، وكانا قد أنجبا طفلهما الأول قبل 8 سنوات.

يذكر أن امرأة أخرى كانت قد أنجبت طفلا منذ عامين وهي بعمر الـ 72، لكن حملها كان عن طريق التلقيح الصناعي.

مصدر الصورة : indiatimes

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