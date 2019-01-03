أشخاص يسيرون "معصوبي العينين".. ما علاقة "نتفليكس"؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "نتفليكس" خلال الأسبوعين الماضيين، فيلم الرعب "صندوق الطيور" الذي ينتمي إلى نوعية أفلام نهاية العالم، معلنةً أنّ "45 مليوناً من مشتركيها شاهدوا الفيلم في أسبوع عرضه الأول، وهو آخر أفلامها الأصلية للعام 2018".

والفيلم من بطولة ساندرا بولوك وتريفانتي رودس وجون مالكوفيتش، وإخراج سوزان بيير، وتأليف إريك هايزرر، وهو مقتبس من رواية جوش مليرمان الأولى التي تحمل العنوان نفسه والصادرة عام 2014.

ويبدأ الفيلم بلقطة لوجه مالوري (ساندرا بولوك)، وهي تتحدث بلهجة حادة مع طفلين صغيرين ينظران لها بخوف، وتناديهما بـ"ولد" و"بنت" بدلاً من اسميهما.

وينطلق الفيلم في خطين متوازين وثلاثة أزمنة مختلفة، ليكشف لنا ما حلّ بالعالم حين غزته كائنات غير معروفة مهددة بفناء البشر، عن طريق إصابة الأشخاص بحالة ذهنية غريبة تجعلهم يتجهون نحو الانتحار، وصولاً لمحاولة مالوري الحفاظ على عائلتها في هذه الظروف الحياتية شديدة القسوة، ومحاولتها مع أطفالها عبور نهر جارف، معصوبي الأعين، من أجل الوصول إلى مكان آمن يحميهم من الخطر.

حيثيات الفيلم انتقلت إلى المنازل.. و"نتفليكس" تحذر

ما عرضه الفيلم لناحية "العينين المعصوبة" انتقل إلى المنازل التي بات الكثيرون فيها يقلّدون ما رأوه فيه. وفعلياً، فإنّ الكثير من الناس يقومون بتعصيب أعينهم على غرار ما يحصل في الفيلم، وقد أطلقوا عليه تسمية "تحدي صندوق الطيور". وعليه، يقوم هؤلاء بالتنقل في منازلهم وفي الشوارع معصوبي العينين، ويقوم الآخرون بتوثيق تجربتهم في تفاديهم المخاطر والمؤامرات.

وكان موقع 9gag"" نشر مجموعة من الفيديوهات التي توثق قيام العديد من الأشخاص بهذا التحدي الذي وصلت أصداؤه إلى "نتفليكس". فقد حذرت الشركة جميع المشاهدين من ضرر هذا التحدي، إذ أنه يعرض أصحابه للكثير من المخاطر ويهدد حياتهم، داعية إياهم إلى الكفّ عن ممارسته، لأنّ ما حدث في الفيلم لا يمكن تطبيقه في أرض الواقع.

مصدر الصورة: 9gag

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