هل ينجح زواج الأقارب؟ ما رأي العرب في الموضوع؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً هاشتاغ يناقش موضوع زواج الآقارب، وكثر الجدل فيه بين مؤيد له ومعارض ،المذيعة الدكتورة عبير ، خرجت في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك و استفت آراءهم حول الموضوع .. فهل تغيرت أفكار هذا الجيل عن الجيل السابق ، وهل فكرة الزواج من الأقارب لا تزال موجودة ، وهل هو زواج ناجح ؟

البث المباشر حظي بتفاعل كبير إذ شوهد من قبل أكثر من 15 الف متابع ، وجمع قرابة ال400 إعجاب ، كما أعيد نشر البث أكثر من 11 مرة أما التعليقات فاقتربت من ال800 تعليق .

Amino Bousmaha شارك برأيه في تعليق " زواج الأقارب علميا ليس جيدا لانه فيه امراض وراثية بالاضافة الى أن الزواج قسمة ونصيب ولانستطيع أن نحدد ذلك الا الله عز وجل فاما بالنسبة لي لااستطيع أن ابدي برأي لان هذا تحريف لشرع الله عز وجل"

أما Mazen Hani فهو أيضاً ضد زواجا لأقارب وعلق " لا تتعامل مع الأقارب ..الأقارب عقارب ..بطبيعة الأقارب يبنبشون على القريب و يتساهلون مع الغريب ..و الامثله كثيره .."

بينما Mohamed Abd Elahd من مصر فيرى أن الزواج بأقارب جهة الأم هو الأنجح وعلق " انا ضدد زواج الأقارب اللي من ناحيه الأب ولاكن من ناحيه الأم قد يكون ناجح إلى حد ما"

على الجهة الأخرى من الآراء علق الصادق الفضل ال الفضل "الزواج من الاهل أفضل لانه يربط الأسر، عندما مثل سوداني يقول بنت عمك لو قتلتك لا تتركك في الشمس".

وشاركه الرأي Ahmed Tayie "أنا وجه نظرى أنها بتكون جوازه موفقه نظرآ لتوافق الظروف الاجتماعية "

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