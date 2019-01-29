مربية طفلي الأمير ويليام تفرض قواعد صارمة.. ما هي؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وسط الحديثِ عن قرارِ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس، عدم توظيف مربية خاصة بمولودهما القادم، سلط موقع "ميرور" البريطاني الضوء على مربية أبناء الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، جورج ولويس والأميرة شارلوت.

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وفي التفاصيل بحسب الموقع، فإنّ "المربية تدعى ماريا بورالو، وقد تدرّبت في كلية نورلاند المرموقة، ووُظّفت من قبل الأمير ويليام في العام 2014 عندما كان ابنه جورج ولويس يبلغ من العمر 8 أشهر". وحالياً، تعيش ماريا في قصر كنسينغتون وترافق العائلة في سفرهم وخلال الزيارات والجولات الملكية.

وأوضح الموقع أنّ "هناك اعتقاد بأن المربية صارمة للغاية مع الطفلين، إذ انّ هناك قواعد عديدة يتم تدريسها للمربيات في كلية باث لفرضها على الأطفال أثناء رعايتهم".

ومن بين هذه القواعد أنّ هناك وقتاً دقيقاً كل ليلة للنوم عند الساعة 7 مساء. إلى جانب ذلك، فإنّ المربية تقوم بتحضير وجبات مختلفة وبمكوّنات متنوعة كل فترة للطفلين بغية إبعادهما عن الأطعمة المؤذية. أمّا مكان اللعب، فيجب أن يكون في الخارج فقط بغضّ النظر عن حالة الطقس.

ويتعلّم الأطفال استخدام الألعاب والتقنيات التقليدية، مثل الألغاز، في حين أنّ وقت مشاهدة التلفاز يعود بالكامل إلى الوالدين.

مصدر الصور: ميرور

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