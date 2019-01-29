خليها تعنس.. حملة شبابية لمواجهة تكاليف الزواج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

دشن مجموعة من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعي، حملة غريبة تحت عنوان " خليها تعنس" .

المشاركون يحاولون تسليط الضوء على ارتفاع تكاليف الزواج، من خلال هذه الحملة، التى لاقت صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يذكر أن عدد من حملات المقاطعة بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، بسبب الارتفاع فى أسعار بعض المنتجات والسلع، كان من بينها حملة خليها تصدى لمقاطعة شراء السيارات، و خليها فى المصنع لمقاطعة شراء السجائر.

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