ما هو البلد أو المدينة التي يتمنى العرب زيارتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كثيرة هي التصنيفات التي تعد من قبل المؤسسات البحثية حول أفضل المدن وأجملها وأكثرها تفضيلاً لدى السياح .. مذيعة أخبار الآن فرح ياسمين أحبت أن تستفتي آراء متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك عبر بث مباشر بسؤال ما هو البلد أو المدينة التي تتمنى زيارتها ؟ بعد أن شغل هذا السؤال رواد التواصل الاجتماعي بالأمس .

البث المباشر حصد تفاعلاً كبيراً فقد شوهد أكثر من 27 الف مرة ، وجمع أكثر من 650 إعجاب وأعيد نشره أكثر من 40 مرة ، كما جمع أكثر من 2000 تعليق ..

Bob Charli من الجزائر عبر عن رغبته بزيارة البقاع المقدسة وقال " اريد ان أزور فلسطين والقدس ومكة والكعبة المقدسة .واحب بلادي فيها الفصول الأربعة والصحراء والغابات والبحر ."

أما Esp Oir فعلق " ·حلمي ان ازور سنغافورة واليابان"

بينما ابو علي المياحي · يحب الدول العربية وعلق " إنا عربي من العراق واحب ان ازور كل الدول العربية لانها عزيزه علينا"

جيزل أيلنور · ترغب بشدة بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلقت " أريد أن أزور الإمارات بلكي يشوفني شيخ زايد ويكرمني بتذكره مثل ماكرم ساره "

أما محمد أحمد ادم افقد قام بالفعل بزيادة العديد من الدول وقال "نا زرت الصين ودبي والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتركيا ومصر والسعودية وإثيوبيا وقطر واليابان والبحرين وعمان"

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وكانت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية قد وضعت القاهرة على رأس قائمة أفضل 10 مدن فى العالم يمكن زيارتها خلال عام 2019، وقالت إن مصر تستعد لعودة قوية للسياحة.

وأوضحت أن أعداد الزائرين تضاعفت من 2016 إلى 2017 مشيرة إلى أن " هناك بعض الجواهر الجديدة المثيرة للإعجاب في تاجها – على رأسها المتحف المصري الكبير الذى تبلغ تكلفته مليار دولار.

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