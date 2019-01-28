كيم جونغ ينافس في عالم الأزياء بثياب صالحة للأكل! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل )

قررت بيونغ يانغ دخول عالم الموضة والأزياء برعاية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، فدشنت خطا لإنتاج أنواع جديدة من الملابس بعضها صالح للأكل والآخر يرصد الحالة الصحية للجسم!

ونشرت كوريا الشمالية عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية كبرى، وقالت إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.

وخيطت بعض الملابس من أقمشة فلنيت صناعية تتضمن كميات قليلة من البروتين والأحماض الأمينية وعصير الفواكه والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، لتجنب الجوع.

وهناك ملابس أخرى ذات أكمام ذكية، يمكن أن "ترصد أو تشعر بالحالة الصحية للجسم البشري" .

وضم خط الملابس أيضا تصاميم نسائية مقلدة لماركات عالمية مثل "شانيل" و"غوتشي".

مصدر الصور : دايلي ميل

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