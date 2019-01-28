كلبٌ ضخم يرافق ركّاباً على متن طائرة.. ما السبب؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لكلبٍ ضخم يسافر على متن إحدى الرحلات الجوية التابعة لشركة خطوط "China Southern Airliens" الجوية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الشركة سمحت للكلب بمرافقة صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك كدعم نفسي له خلال الرحلة الجوية".

ويظهر الفيديو الكلب الموجودة على الطائرة، وهو من نوع ملموت ألاسكي، لونه بني، ويجلس بهدوء على مقعد الركاب، وقد مدّ لسانه كما تفعل جميع الكلاب.

وانتشر الفيديو المنشور على شبكة التواصل الإجتماعي "ويمبو" بشكل كثيف بين روادها، وقد عبر الكثيرون عن "إعجابهم بهذه الخطوة"، مؤكدين أنه "لا يمانعون من الطيران بجوار حيوان يتصرف بشكلٍ جيد".

من جهته، أشار ممثل شركة الطيران إلى أنّ "لجنة طبية متخصصة سمحت لكلب ملموت ألاسكي بمصاحبة أحد ركاب الرحلة، وقدمت الوثائق المطلوبة لذلك". كذلك، أوضح بيان رسمي للشركة أيضاً أن "الأخيرة تسمح للكلاب المدرّبة، التي توفر الدعم لأصحابها، بالسفر مجاناً".

مصدر الصورة: فيسبوك - massimo.ceccarelli

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