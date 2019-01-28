قصة غريبة.. دببة مفترسة تحمي طفلاً في غابة! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في قصةٍ ملفتة وغريبة، عادَ طفل يبلغ من العمر 3 أعوام إلى منزل ذويه، بعدما بقي في غابة ضمن كارولينا الشمالية في أمريكا لمدة يومين، وسط درجات حرارة منخفضة وصلت إلى ما دون الصفر.

الملفت في الأمر هو أنّ الطفل كاسي هاثوي استطاع الصمود والبقاء على قيد الحياة بسبب الدببة الموجودة في المكان، إذ أنها ساهمت في حمايته ومساعدته طوال هذا الوقت، على حدّ قوله.

تفاصيل القصة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية تشير إلى أنّ "الطفل كان يلعب مع طفلين آخرين في الحديقة الخلفية لمنزل جدته، لكنه لم يعد إلى المنزل معهما".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "أسرة الطفل أبلغت الشرطة باختفائه، وبدأت فرق الانقاذ بالبحث عنه، لكنّ سوء الأحوال الجوية أدى إلى توقف عمليات البحث".

وبعد يوم الخميس الماضي، عثرت فرق الإنقاذ على الطفل المفقود في مجرى مائي، حيث وصلت المياه إلى خصره، وقد تبيّن أنه مصاب بخدوش بسيطة".

وإثر ذلك، كتبت عمة الطفل برينا هاثوي عبر حسابها على "فيسبوك" قائلةً: "إن الله أرسل له صديقا ليحافظ على سلامته.. إن الله رحيم".

مصدر الصور: theguardian

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