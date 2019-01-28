الهند.. فيديو يوثق لحظة اختطاف عروس قبل ساعات من زفافها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدم مجهولون في منطقة بنجاب - الهند، على اختطاف عروسٍ هندية، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد زفافها.

وبحسب موقع "indiatoday"، فإنّ "الحادثة حصلت بعدما قام رجلان بخطف الفتاة، وذلك أثناء خروجها من صالون التجميل عندما كانت تتحضر لحفل الزفاف".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق عملية الخطف، إذ ظهرت العروس وهي تحاول الهرب من خاطفيها، إلّا أنهما تمكنا من وضعها داخل السيارة بالقوة تحت تهديد السلاح.

ولفت الموقع إلى أنّ "عائلة العروس تقدمت بشكوى لدى الشرطة"، موضحاً أنّ "سبب الاختطاف هو نزاع عائلي حول الزفاف، في حين أنّ هناك 6 أشخاص تحوم الشبهات حولهم بالقضية".

وحالياً، تجري الشرطة تحقيقات واسعة بالحادثة، والبحث جارٍ عن العروس في مدينة جلال آباد التي يتوقع أن تكون في نطاقها.

مصدر الصورة: StyleVamp

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