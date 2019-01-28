الشرطة تحذر ميغان من إغلاق باب السيارة.. التهديد حقيقي!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ "ضباط الحماية الملكية في الشرطة البريطانية، وجهوا تحذيرات لدوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل، من تداعيات إغلاق باب السيارة بنفسها".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الشرطة تخشى من عدم تمكن ميغان من دخول السيارة بسرعة في حال تعرضت لأي هجوم، لا سيما بعد ورود تهديدات باستهدافها مع زوجها الأمير هاري من قبل اليمين المتطرف".

ونقلت "ميرور" عن مصدرٍ أمني قوله أنّ "البعض قد يعتبر إغلاق باب السيارة من قبل ماركل هو أمرٌ تافه، ولكنه في الواقع قد يحدث فرقاً كبيراً، لاسيما في حالات الطوارئ".

وأوضح المصدر أنّ "إغلاق ماركل الباب بإحكام، أمرٌ يصعب عملية إدخالها في ثوانٍ إذا حصل أي اعتداء أمني".

وحالياً، فإنّ ماركل وزوجها يحظيان بحراسة أمنية مشدّدة، خصوصاً بعد التهديدات الأخيرة. وفي وقتٍ سابق، كانت مجموعة من النازيين الجدد وصفت الأمير هاري بـ"خائن للعرق"، لأنه تزوج من ماركل.

مصدر الصورة: mirror

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