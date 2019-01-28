السرطان يخطف الشيف "فاطيما علي".. محاربة التطرف!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (alhurra)

على نحو مفاجئ وصادم ، ودع العالم محاربة السرطان الشيف فاطيما علي ، التي سعت لتغيير الصورة النمطية لباكستان، عبر الطهي .

فاطيما توفيت بعمر الـ29 في منزلها بسان فرانسيسكو "وسط أحبائها" بعد رحلة مع نوع نادر من مرض السرطان.

و دعت عائلتها الأصدقاء والعالم عبر منشور حزين على حسابها في إنستغرام، إلى الاقتداء بحياتها كما عاشتها: "عش حياتك لآخرها، واتبع شغفك وانشر الحب والمرح، وكن طيبا ومتسامحا".

كانت فاطيما تعتبر أول امرأة باكستانية تفوز في برنامج مسابقات الطهي "Chopped". وحظيت بشعبية كبيرة من خلال مشاركتها في الموسم الـ15 من برنامج مسابقات الطهي "Top Chef".

فاطيما علي المولودة في لاهور بباكستان عام 1989 كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة في سن 18 عاما، لتبدأ رحلتها مع عالم الطهي. درست في معهد الطهي في نيويورك عام 2011. وبعد التخرج، رفضت العودة إلى باكتسان، رغم إلحاح عائلتها.

نجحت في إقناعهم بالبقاء لكنهم طلبوا منها أن تكون الأفضل في عالم الطبخ. وبالفعل دخلت عالم المطاعم بقوة. أصبحت مساعدة تنفيذية لكبير الطهاة في مطعم Stella 34 Trattoria في نيويورك لتكون أصغر من يتقلد هذا المنصب في تاريخه.

بعد النجاحات تلو الأخرى، وظهورها في البرامج المختلفة، فكرت في فتح مطعم خاص بها. وكانت تسعى لتأسيس مطبخ باكستاني يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

شبكة "برافو" التي تذيع برنامج "Top Chef"، قالت إنها أرادت أن تكون قدوة لفتيات باكستان، وكانت تأمل أن يكون تصميمها ونجاحها دليلا على أن "أي هدف يمكن تحقيقه، طالما أنك تندفع بقوة تجاه ما تؤمن به وتتذكر دائما من تكون".

رغبة علي الحقيقية في الظهور التلفزيوني لم تكن الشهرة. يقول شقيقها محمد لصحيفة نيويورك تايمز إنها أرادت تغيير صورة باكستان في وسائل الإعلام: صورة "الإرهاب أو العنف أو الاضطرابات". أرادت فاطيما "من الناس العاديين ربط باكستان بأشياء أخرى وتغيير الرواية".

أصدقاؤها نشروا بعضا مما قالته قبل وفاتها: "أحلم بأن أكون أفضل. أحلم بأن أكون نفسي مرة أخرى ، لكنني أعرف أنني لن أكون مطلقا أبدا"

في عام 2017، أعلنت فاطيما إصابتها بـ"ساركومة إيوينغ"، وهو ورم خبيث نادر يصيب العظام والأنسجة، ثم بدأت توثيق رحلتها مع المرض عبر إنستغرام.

كأي مريض بالورم الخبيث، تبدأ الرحلة بالصدمة، ثم العلاج الكيماوي، ثم الأمل في الشفاء.

أزالت ورما من كتفها، وأخبرها الأطباء أنها شفيت من السرطان، لكنه عاد مرة أخرى "أسوأ من قبل"، حسب آخر مقال كتبته قبل وفاتها. أخبرها الأطباء أنها ستعيش عاما واحدا فقط.

في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد غياب طويل عن أصدقائها، طلت فاطيما مجددا على إنستغرام لتخبرهم أن حالتها تزداد سوءا:

ولم تمض أيام حتى رحلت عن عالمنا تاركة وراءها ذكرى ورحلة كفاح وتصميم.

مصدر الصورة : fox news

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