لا تتعجب.. اكتب مقالة مؤثرة لتفوز بقصر بكندا بقيمة 1.7مليون$

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cbc.ca )

عرضت سيدة كندية مسنة منح قصرها الذي يقع في مدينة ألبرتا والبالغ ثمنه 1.6 مليون دولار كجائزة لصاحب أفضل مقال يؤثر فيها.

السيدة آلا واغنر تعاني من مشاكل صحية تمنعها من الحفاظ على قصرها الفخم وصيانته بشكل روتيني. ولم تجد مشترياً له على الرغمن من أنها خفضت سعره كثيراً. فاختارت أن تهبه لمن يستطيع كتابة أكثر مقال موثر.



وشرحت السيدة الكندية أنه يجب على المشاركين كتابة رسائل يشرحون فيها كيف سيغير الانتقال إلى القصر الفخم حياتهم.

وفي مقابلة أرتها إحدى القنوات التلفزيونية ، عبرت السيدة واغنر عن تعلقها ببيتها ، وحيها ، وجيرانها ، لكنها بسبب وضعها الصحي وعجزها عن الحركة عاجزة عن الاستمتاع بالحياة فيه والعناية به .



رسم الاشتراك في مسابقة القصر هو 25 دولارًا، تأمل السيدة واغنر من خلال هذا المبلغ الصغير أن تجمع 60 ألف مشارك وبذلك تكون قد حصلت على قيمة قصرها الفعلية .

مصدر الصور : cbc.ca

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