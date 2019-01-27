كرهك للوظيفة سيظهر عليك في 4 أعراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثر هم الذين يعملون في وظائف لا تناسبهم ، وفي بعض الأحيان هم حقاً يكرهونها ، الأمر الذي يجعل فكرة الذهاب للعمل كل يوم سبب أول للشعور بالإحباط ، التوتر و القلق ، وأحاسيس أخرى ، وربما أعراض تكون جسدية حقاً



هنا سنعرض عليكم في ما يلي بعض ما الأشخاص الذين يكرهون وظائفم والتي قد تُشير إلى مشاكل صحية:



- عدم القدرة على النوم

إن المعاناة من مشاكل تتعلّق بالقدرة على النوم قد تكون في كثير من الأحيان إشارة الى أن ضغط العمل الذي يعاني منه الشخص أصبح "ساماً".



- الصداع

يسبب الضغط النفسي تشنّج العضلات في أنحاء الجسم كافة، وبالتالي المعاناة من الآلام في الجسم والشعور بالصداع.

- الشعور بالتعب بشكل مستمر

إن الشعور بالتعب هو واحد من الأعراض الجسدية التي يمكن أن يعاني منها الشخص الذي يكره عمله، إذ إن القيام بالمهام الوظيفية يؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية، وبالتالي الشعور بالتعب والإرهاق.



- فقدان الرغبة الجنسية



إن إحضار المهام الوظيفية الى المنزل يمكن أن يؤدي الى مشاكل في العلاقة العاطفية مع الشريك. في الواقع، فإن الضغط العصبي نتيجة العمل يمكن أن يقلّل من الشعور بالرغبة الجنسية لدى الرجل والمرأة على حدّ سواء.



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