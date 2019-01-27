قردة "ست بيت".. تدهش زوار حديقة حيوانات (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل )

تمتدح الأنثى إذا ما كانت لديها القدرة على إدارة بيتها ، والاهتمام بنظافته وترتيبه ، فتسمى بالعامية " ست بيت " ، لكن يبدو أن هذه الصفة ليست محصورة على إناث البشر فحسب فقذ أدهشت أنثى قرد شمبانزي موظفي وزوار حديقة حيوان مدينة شنيانغ الصينية بذكائها وقدرتها على تنظيف قفصها بإتقان.

وبحسب صحيفة دايلي ميل، فأن الشمبانزي "مي سو" البالغة من العمر 18 عاما، ووالتي يبلغ طولها مترا، برعت في تقليد عمل موظفي حديقة الحيوانات بتظيف قفصها من الفضلات وأوراق الشجر.

وقال الحارس المسؤول عن قفص القردة: "كانت تراقبنا عن كثب أثناء التنظيف، لذلك أعطيناها مكنسة. أمسكتها جيدا وبدأت تنظر إليها مليا في البداية قبل أن تبدأ بتقليدنا".

ويظهر الفيديو "مي سو" وهي تنظف مسكنها بعد أن أعطاها أحد العمال مكنسة.

وعلى الرغم من أن العمال بعثروا أوراق الشجر خصيصا في القفص وأعطوها الطعام أثناء ذلك، إلا أن الشمبانزي، ولدهشة الجميع، لم تلمس الأكل قبل أن تنظف القفص بعناية وخاصة في الزوايا الصعبة.

ويمكن مقارنة النمو العقلي للشمبانزي، وفقا للموظفين، بتفكير طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وبالإضافة لعملية التنظيف، تقوم "مي سو"، دون مساعدة من أحد، بفتح زجاجة المياه وتلعب كرة القدم أيضا.

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