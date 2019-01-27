صورة جديدة من سلسلة " ما اسمها في بلدك " تحصد آلاف التعليقات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأن اللهجات تختلف من دولة لأخرى وأحياناً من مدينة لأخرى ، تختلف أسماء الأدوات التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، تنشر على نحو دوري بعض الصور لأدوات تستخدم في حياتنا اليومية وتسأل متابعيها من حول العالم العربي عن اسمها ، فتتعارف الشعوب وتتلاقى الثقافات ..

أخر صورة في هذه السلسلة كانت لأداة إزالة المسامير ، الصورة جمعت أكثر من 6 الاف إعجاب وأكثر من 25 إعادة نشر ، وأكثر من 2000 تعليق.

وجاءت التعليقات من مختلف أنحاء العالم العربي بعضها كان طريفاِ ..

و أداة إزالة المسامير هي عبارة عن أداة لإزالة المسامير من الخشب المنشور لتسهيل إعادة استخدامه، إذ أن وجود المسامير الحديدية في الخشب يعوق أعمال النجارة وصناعة الاخشاب والأثاث. كما تستخدم عند صيانة الأخشاب المصنّعة.

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