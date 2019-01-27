دجاج في الوجبات النباتية.. كيف تعاملت ماكدونلدز مع الفضيحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الغارديان )

فضيحة جديدة في سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالدز إذ عثر أشخاص نباتيون من بريطانيا على قطع دجاج في شطائر من المفترض أن تكون نباتية.



و نشر نباتيون من مناطق عدة في بريطانيا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قطع الدجاج واضحة داخل الشطائر التي يفترض أن تكون نباتية.



ومن جهتها، اعتذرت الشركة عما حصل وأكدت أنه من غير المناسب أن يجد الناس أشياء لم يطلبوها في وجباتهم، كما طلبت من مطابخها كافة أن تتوخى الحذر في إعداد الوجبات.

جدير بالذكر أن شطائر ماكدونالدز النباتية تحمل علامة التصديق من جمعية النباتيين البريطانية.

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