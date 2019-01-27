"تحدي الـ10سنوات" بوجه آخر.. منشور على فيسبوك يلقى تفاعلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحدي الـ10 سنوات الذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي ، هو الأشهر حول العالم هذا العام ، شارك فيه المشاهير والرياضيون ، وحتى بعض الوجوه السياسية ، لكن على الناحية الأخرى شارك أيضاً بعض النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين صوراً تقارن أوضاع بعض الدول العربية الآن وقبل 10 سنوات ..

مذيعة أخبار الآن فرح ياسمين أحبت مشاركة موضوع التحدي في بث مباشر على فيسبوك مع المتابعين ، ليشاركوا تجاربهم وكيف غيرتهم العشر سنوات الأخيرة .

البث المباشر حظي بأكثر من 25 الف متابع وأكثر من 550 إعجاب وأكثر من 1000 تعليق

Biba PsSy ·شاركت تجربتها معنا ،علقت "الذي تغير هو اني استفدت من التجارب السلبية و المولمة و اخذتها بعين الاعتبار و اصبحت إنسانة أكثر وعيا و حذرة أكثر"

أما مرتضى التميمي من العراق فعلق " الحمدلله على كل حال متزوج اروع شريكه حياتي مدرس ومطالب الحياة لاتتوقف.."

Karim Be Switzerland علق معنا بإيجابية وقال " انا في اخر عشر سنوات حققت كل احلام حياتي و لله الحمد ولن اشاركها لانها ليست صورة وجه بل هي تحقيق نجاح في ارض الواقع"

بينما يمان Yaman Wafaee من سوريا فعلق " الحرب ثم الحرب ثم الحرب هذا كل شي سوريا الجريحة"

أما Basem Turabi فشارك أيضاً تجربته الشخصية وقصة حياته في آخر عشر سنوات بتعليق " صار بيني وبين زوجتي طلاق وبعدها بعده اشهر تبين لي أني مصاب بمرض السرطان وقمت بعمل ٤ عمليات والآن الحمدالله احسن أنا بخير وسأكمل حياتي"

Dr-Mohammed Hilles شارك فرحة نجاحه بتعليق " الحمد لله تخرجت من كلية الطب وباقي علي اتخصص طب وجراحة العيون ،دعواتكم "

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