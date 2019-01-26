مقاعد الصف الأمامية مفيدة جداً للطلاب.. لماذا؟ (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما يعمد الكثير من التلامذة إلى الجلوس على المقاعد الأمامية في الصف، من دون أن يدركوا فوائد ذلك على قدراتهم التعليمية. ففي دراسة ألمانية جديدة، أكد باحثون أنّ "أولئك التلامذة يتعلمون بشكلٍ أفضل مقارنة بزملائهم في الصفوف الخلفية، إذ لذلك ميزة جيدة في التعلم والأداء".

وخلال دراستهم، استعان الباحثون وهم من جامعة توبنغن الألمانية، بـ 81 تلميذة وتلميذ من الصفين الخامس والسادس، وتمّ إجراء التجربة داخل فصول افتراضية تم إنشاؤها خصيصاً للدراسة.

وبحسب موقع "نويه بريسه" الألماني، فإنّ "التلاميذ وضعوا نظارات الواقع الافتراضي، واختاروا من خلالها الجلس في مقعد أمامي قرب الأستاذ أو في مقعد في الصف الخلفي".

وبحسب النتائج، فإنّ الطلاب في الصفوف الأمامية كانوا يحلون تمارين الرياضيات بشكل أسرع، مقارنة مع زملائهم في الصف الخلفي، وذلك بحسب الباحث فريدريك بلوم من فريق البحث.

ولفت الباحثون إلى أنّ "قرب الأستاذ من التلاميذ يجعلهم يستفيدون بشكل أفضل، ويمكنه تغيير أمكان جلوس التلاميذ بشكلٍ منتظم خلال العام الدراسي".

مصدر الصورة: Guided Math

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