عطلة للبحث عن زوج في الصين

أخبار الآن | بكين – الصين (وكالات)

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست " أن شركتين في مدينة هانغجو ، شرقي الصين، ستمنحان الموظفات العازبات "إجازة مواعدة عاطفية" تستمر لمدة 8 أيام، إضافة إلى عطلة رأس السنة التي تستمر لمدة 7 أيام.. بهدف العثور على شريك الحياة لكل منهن.. التفاصيل في التقرير التالي



بينما يستعد مئات الملايين من الناس في الصين لأخذ إجازة من العمل والتوجه لرؤية أسرهم في السنة القمرية الجديدة، يستعد عدد من الموظفين المحظوظين للحصول على ثمانية أيام عطلة إضافية إن توفرت فيهم الشروط التالية: أن تكون أنثى، عزباء، وفي منتصف الثلاثينات من عمرها.

الهدف من وراء هذه العطلة الإضافية العثور على الشريك. حيث كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن شركتين في مدينة هانغجو، شرقي الصين، ستمنحان الموظفات اللواتي لا يقمن بالأدوار الرئيسية في العمل "إجازة مواعدة عاطفية" تستمر 8 أيام، إضافة إلى عطلة رأس السنة التي تستمر 7 أيام.

وازداد عدد النساء غير المتزوجات ضمن هذه الشريحة العمرية، لأن كثيرات قررن التركيز على وظائفهن أو قررن البقاء عازبات.. لكن الضغوط استمرت على النساء كي يتزوجن؛ فالحكومة الصينية تشعر بالقلق إزاء شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة.

لكن يبقى من غير الواضح كيف سيفيد هذا العرض النساء للقاء أزواج، ومن ثمّ الإنجاب. فبعض الموظفات بحسب خبراء الموارد البشرية الصينيين ليس لديهن اتصال كبير بالعالم الخارجي. لذا من خلال إعطائهن مزيداً من الإجازات أن يصبح لديهن الوقت والفرصة للتعرف على رجال".

ردة فعل الموظفات على إجازة المواعدة كانت جيدة.. فهل سينجحن في العثور على شركاء حياتهن.. هذا هو السؤال؟؟

اقرأ المزيد:

حديقة تتحوّل إلى جليد في الصين (صور)