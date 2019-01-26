شبان يشحنون صديقهم في حقيبة الأمتعة.. فماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد 5 شبانٍ تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاماً إلى شحن صديقهم مع الأمتعة، على متن طائرة مغادرة من مطار ألماتي في كازخستان إلى أستانا.

وفي التفاصيل، فقد قام الشبان بفعلتهم مساء 23 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث خبأوا صديقهم في حقيبة، ووضعوها على الميزان لدى مكتب تسجيل الرحلة في المطار. وعندها، أبلغتهم الموظفة أنّ وزن الحقيبة تجاوز المسموح به وهو 23 كيلو غراماً، فطلبوا أن يدفعوا أموالاً عن الوزن الزائد.

وبعد ذلك، غادر الشبان ومعهم الحقيبة، لكنهم بادروا إلى فتحها ما أدى إلى ظهور يد صديقهم. هذا الامر اكتشفته سلطات المطار التي عملت على تطويق الشبان وتوقيفهم.

وحالياً، يواجه الشبان غرامة مالية وسجناً لمدة 20 يوماً بتهمة إثارة الشغب.

مصدر الصورة: Culture Trip

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