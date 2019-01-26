حديقة تتحوّل إلى جليد في الصين (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحولت حديقة "هاربين آيس آند سنو وورلد" العامة في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، إلى مملكة جليدية، وذلك بفعلِ مهرجان الجليد السنوي الذي نظم فيها هذا العام. وتصل درجة الحرارة في الحديقة إلى 35 درجة تحت الصفر، ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار لمدة تتجاوز 12 ساعة يومياً، حيث تشغل الأضواء الملونة المسلطة على المنحوتات والمباني الجليدية الشاهقة ليلاً.

وبحسب صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية، فإنّ "الحديقة تحتوي على مملكة جليدية تضم قلاعاً ضخمة وأبراجاً ملحمية مذهلة، إلى جانب معابد ذات تفاصيل دقيقة، وما يزيد عن 2000 رجل ثلج".

ولفت الصحيفة إلى أنّ "الحديقة توفر الفرصة للضيوف للتجول بين مبانيها الجليدية وممراتها المقنطرة، وإمكانية استخدام الزلاجات الصغيرة التي تجرها الخيول في جولات ترفيهية ممتعة".

مصدر الصور: Mirror

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