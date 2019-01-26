إلى كل زوجين.. الضحك يقوي العلاقة بينكما (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أنّ "الدعابة والتهكم على شريك الحياة بطريقة مرحة، تساهم في تعزيز العلاقة الزوجية"، موضحة أنّ "الفكاهة والضحك جزء أساسي من بناء علاقة زوجية ناجحة".

ووفقاً لصحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية، فإنّ "الدراسة شملت أكثر من 15 ألف شخص على مدى سنوات طويلة، وأظهرت أنّ علاقة الأزواج الذين يمازحون بعضهم البعض باستمرار، كانت أكثر متانة وقوة من أولئك الذين افتقرت حياتهم للمرح والمزاح".

ويوضح معد الدراسة الدكتور جفري هول، في مقال بعنوان "الفكاهة في العلاقات الرومانسية" أنّ "الضحك مهم في العلاقة الزوجية، ومن الضروري أن يكون المزاح ضمن ضوابط تضمن عدم خدش مشاعر شريك الحياة".

ولفت هول إلى أنّ "مشاركة الدعابات والنكات بين الزوجين، أمرٌ يساهم في إضفاء جو من المرح والراحة داخل المنزل، مما ينعكس بشكل إيجابي على علاقتهما".

مصدر الصورة: IDN Times

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