12 مدرسة تونسية تفصُل طفلاً.. والسبب "ذكاؤه الخارق"! (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت سيدة تونسية عن معاناة ابنها البالغ من العمر 9 أعوام، إذ يتمّ فصله من المدارس بسبب الذكاء الخارق لديه، وقدراته العالية على استيعاب الدروس في فترة وجيزة.

وروت السيدة قصتها عبر إذاعة "شمس أف أم"، مطلقة نداء النجدة لإنصاف إبنها والالتفات إلى أمره، لا سيما وأنّ أمر فصله تكرّر في أكثر من مدرسة.

ولفتت السيدة إلى أن "ابنها لا يدرس في أي مدرسة الآن، ومشكلته أن ذكاءه الخارق جعله تلميذاً غير مرحب به في المدارس العمومية، وحتى الآن درس في 12 مدرسة وفي كل مرة يحصل على المرتبة الأولى، كما أنه يدرس بمفرده ولكنه يُفصل دائماً".

وأدت حالة التلميذ إلى إرباك لدى السلطات، في ظلّ غياب قوانين لرعاية مثل هذه الحالات أو أفرادها بوضع دراسي خاص. وتضيف الوالدة: "لا تقدم المدارس تبريراً واضحاً لكنهم يكتفون بالقول، ابحثي له عن حل، وحين أتمسك ببقائه يتعرض لضغوط مستمرة في الفصل، وهو لم يعد يتحمل".

وكشفت الأم أنّ "المعلمين اعترفوا باضطرارهم إلى تقليص معدلاته العالية"، موضحة أنّ "ما يتلقاه باقي التلاميذ في مدة نصف عام، يستطيع ابنها استيعابه في أسبوع واحد".

بدورها، أكدت المسؤولة المكلفة بالإدماج المدرسي في وزارة التربية إلهام بربورة، إن "الوزارة تعد لمشروع قانون ينظم رعاية هذه الحالات للموهوبين وذوي القدرات العالية، وستقدمه في الوقت المناسب".

مصدر الصورة: تعبيرية - سيدتي

للمزيد:

حاول أن يثبت لأمه رجولته بعملية سرقة.. فأثبت العكس