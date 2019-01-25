10 طرق لتجنب نزلات البرد والانفلونزا في الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل)

الإصابة بالبرد والانفلونزا في فصل الشتاء هي أكثر الأمراض شيوعاً في هذا الموسم ، لكن ببعض خطوات احتياطية يمكنك أن تحمي نفسك بحسب نصيحة الأطباء ، إليك 10 طرق يمكنك بها تقليل مخاطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.



1 - ابق دافئاً

عندما تقول لك جدتك ، دفئ نفسك فهي عـلى حق، فالدفئ يمكن أن يـساعدك على تجنب السعال ونزلات البرد والانفلونزا. يقول للدكتور ويليام بيرد ، المستشار الطبي لوحدة التنبؤ الصحي التابعة لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني: "بعد فصل الخريف المعتدل ، يتأخر الناس في الانتقال إلى ارتداء الملابس الشتوية ،لذلك يصاب الجسم فجأة بصدمة البرودة ويبدأ في الارتعاش.

"الارتعاش يضغط على جهاز المناعة وهذا يجعلنا أكثر عرضة للاصابة بنزلات البرد. كما أن انخفاض مستويات أشعة الشمس وتغيير مستويات الهرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين يؤثران سلبًا على طريقة أداء الجهاز المناعي. فنحن نفقد ما يصل إلى 30 في المائة من حرارة أجسامنا من خلال رؤوسنا - لذا ارتدي قبعة."

2- اغسل يديك

يقول الدكتور نيكولا جودارد ، العالم السريري في خدمة مختبرات الصحة العامة: "على الرغم من أن معظم العدوى تنتشر عبر الهواء، يمكن أيضاً أن تنتقل الجراثيم عن طريق الاتصال الجسدي إذ تدخل الفيروسات إلى الجسم عبر لمس الأيدي الملوثة الأجزاء الحساسة مثل أعيننا وأفواهنا وأنوفنا.

3- شاهد الطقس

يقول الدكتور بيرد: إن الأجواء الضبابية تتسبب في زيادة فرص انتقال الجراثيم. إذ تبقى الفيروسات لفترة أطول عندما يكون الطقس رطباً. فهي يمكن أن تعلق على قطرات الماء بسهولة أكبر من جزيئات الهواء .

"هذا هو الوقت الذي تكون فيه أكثر عرضة لإلتقاط أي فيروس "

4- تجنب الأماكن المزدحمة ،والتدفئة المركزية

نظرًا لأن الأشخاص يكونون أكثر قربًا من الناحية الجسدية خلال فصل الشتاء ، فإن هذا يسهل انتقال العدوى بين الأشخاص. القطارات المزدحمة والأنابيب ذات التهوية الصغيرة ، والمتاجر الكبيرة المزدحمة بالمتسوقين ، كلها أماكن تغزز فرص الإصابة بفايروس.

ويقول الدكتور بيرد: "تؤثر التدفئة المركزية على دفاعاتنا وتؤثر على الجهاز التنفسي عن طريق تجفيف السائل المخاطي الواقي في ممرات الأنف". "يمكن أن يؤدي الهواء الجاف القادم من التدفئة المركزية إلى التهاب الحلق وتفاقم مشاكل الصدر مثل الربو".

5- المشروبات العشبية الساخنة

المشروبات الساخنة تساعد في تقوية وتعزيز جهاز المناعة ، احرص على تناول مشروب عشبي دافئ في الشتاء ، مثل اليانسون والزنجبيل والعسل والليمون .

6- الزنك والثوم

الزنك معدن ضروري يساعد في مكافحة نزلات البرد وتوفير دفعة لنظام المناعة. ومصادره الغذائية الجيدة هي اللحوم والمحار والبيض والمأكولات البحرية والتوفو والبازلاء السوداء وجنين القمح. الزنك وفيتامين (ج) يصنعان ثنائياً رائعاً.

يساعد الثوم في تخفيف شكاوى الصدر ، كما أن الكميات الصغيرة التي يتم تناولها يوميًا قد تقلل أيضًا من تواتر نزلات البرد والإنفلونزا.

7- شرب الماء

ينصح الأطباء بشرب حوالي ثمانية أكواب من الماء يومياً للبقاء بصحة جيدة. تقول الدكتورة سوزان شيرفيس ، الخبيرة في معالجة الجفاف ، "إن الماء يساعد الكليتين على العمل بشكل صحيح ويطرد السموم التي تتراكم في أجسادنا".

إذا كنت تعاني من البرد ، فالجفاف يجعل المخاط أكثر جفافًا وأقل سمكًا وأقل قدرة على التغلب على البكتيريا والفيروسات الغازية. إذا كنت قد أصبت بنزلة برد ، فإن شرب الكثير من السوائل سيساعد على التخلص من العدوى.

8- الاستغراق في النوم

قلة النوم تجعلنا أكثر عرضة للعدوى ، يقول الدكتور بيرد. لكن الأمر لا يتعلق ببساطة النوم لفترة أطول ، حيث أن بعض الناس - وخاصة أولئك الذين لديهم حافز إيجابي - يمكن أن يناموا أقل من سبع ساعات كل ليلة ولا يعانون على الإطلاق.

9- استمر بالحراك

يقول الدكتور بيرد: 'لا تقلل من أهمية النشاط المنتظم ، خاصة في فصل الشتاء. التمارين المعتدلة تزيد من عدد الخلايا الطبيعية القاتلة (NK) في أجسادنا.

تنتقل هذه الخلايا الليمفاوية في مجرى الدم والطبقة المخاطية للأنف والممرات الهوائية حول أجسادنا بحثًا عن الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات.

يقول الدكتور بيرد: "عندما تمارس الرياضة ، ترتفع مستويات النيوكاسل وتظل مرتفعة لمدة 36 ساعة بعد ذلك". "ومع ذلك ، إذا قمت بتمرين أكثر من اللازم ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الخلايا القاتلة الطبيعية."

10- تناول الفيتامينات والبروبيوتيك

يعتبر تناول الفيتامينات اليومية أمرًا مهمًا بشكل خاص في فصل الشتاء ، حيث قد يكون من غير المرجح أن نأكل ما يكفي من الفواكه والخضروات الطازجة ، كما أننا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

اقرأ أيضاً:

هل حياة العزوبية أفضل؟ هكذا علق العرب على دراسة تشيد بها

شرابٌ يهزم نزلات البرد.. إليكم مكوناته وطريقة تحضيره