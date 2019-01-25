قنفذٌ يصاب بالصّلع.. والسبب قلة النوم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد موظفو مركز إنقاذ الحيوانات "Cuan Wildlife Rescue" في مدينة ماتش ويتلوك بمقاطعة شروبشاير البريطانية إلى "الاعتناء بقنفذ صغير بعد أن فقد أشواكه التي تغطي جسمه بسبب الإجهاد وقلة النوم".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الموظفين أطلقوا على القنفذ اسم الدب، وهي المرة الأولى التي يشاهدون فيها مثل هذه الحالة". وعثر على القنفذ "الدب" وهو في حالةٍ مزرية، وقد اعتراه التعب والجوع والعطش والبرد.

ومن جهتها، قالت مديرة المركز فران هيل: "أعمل في المركز منذ عشر سنوات، رأيت خلالها 6 أو 7 قنافذ صلعاء، لكن الوضع لم يكن بهذا السوء أبداً، لأن القنافذ التي رأيتها سابقاً فقدت 65 إلى 70% من إبرها. أما (الدب) فقد خسر نحو 97% من إبره". وأضافت: "لقد وضعنا أمامه طعام القطط وأكل كثيراً وشرب ماء لمدة 4 دقائق".

ولفتت هيل إلى أنّ "القنفذ استيقظ بسبب القراد الذي استقر في أذنيه، وقد أصبح مضطرباً وفقد الأبر التي تغطي جسده بسبب الطفيليات والبرد واستيقاظه المبكر"، آملة أن "يستعيد نمو أبره خلال شهرين".

وحالياً، يخضع القنفذ "الدب" لمساجٍ بزيت الصبار لتحسين دورته الدموية، ويتم غسله كل أسبوع بشامبو خاص مضاد للبكتيريا، وسيتم إطلاق سراحه بعد شفائه.

مصدر الصورة: Pet Place Houston

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