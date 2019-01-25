في مدينة أوروبية.. أغلب الذكور يحملون اسماً عربياً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت إحصاءات جديدة أنّ "معظم الذكور في العاصمة النرويجية أوسلو يحملون اسم محمد منذ العام 2008".

وبحسب موقع "نايشن" فإنّ "هذا الأمر ينطبق فقط على أوسلو، في حين أنّ باقي المدن لا يدخل فيها اسم محمد، ضمن قائمة الأسماء الـ10 الأولى".

ويبلغ عدد سكان أوسلو حوالى 624 الف نسمة، في حين يشكل المهاجرون الباكستانيون والصوماليون والعراقيون والمغاربة الجزء الأكبر من الجالية المسلمة في النرويج.

ويعيش في المدينة حوالى 190 ألف مهاجر، سواء ممن قدموا من الخارج وهم كبار أو ممن ولدوا فيها، ويمثل المهاجرون 30.4% من سكانها.

ومن جهته، لفت الخبير النرويجي المختص في شؤون الإحصاء يورغن أورغن، إلى أن "اختلاف الأسماء في العاصمة أوسلو أمر مألوف منذ مدة طويلة"، موضحاً أنّ "هذا الاختلاف سببه وجود جالية متنوعة في أوسلو، التي يعيش فيها أكبر عدد من المهاجرين".

مصدر الصورة: Elle Decor

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